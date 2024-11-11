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影／彰化婦人騎路中央遭輾斃 曳引車貼撞機車畫面曝光
彰化縣員林市中山路上周發生一起死亡車禍，今天路口監視器影音曝光很駭人，只見一輛曳引車追撞前方機車，造成騎機車婦人63歲林女被輾過，送醫後傷重不治，不過曳引車司機表示未注意到前方有機車才肇事，車禍真正原因警方釐清中。
警方調查，上周8日下午約1點63歲林姓婦人騎機車在員林市中山路一段往北方向行駛，卻遭同向後方張姓駕駛所開的曳引車追撞，機車被曳引車輾過，林婦也被輾過倒地，頭部重創送員基醫院救治後，仍在1點35分宣告死亡。
曳引車張姓司機酒測值為零，他表示並沒看到林婦在前方，可能是大車的視線死角，等撞上要煞車已來不及。不過從路口監視器影音看來，當時林婦機車幾乎是騎在中山路該向車道中央，曳引車貼近機車後方幾乎行駛了近卅公尺，直到過了溝皂北三街口再撞上林婦機車，到底是未保持安全行車距離、還是視線死角，警方釐清肇事原因中。
彰化縣警局交通隊今天下午也前往會勘，發現肇事路段從二線道變三線道，汽車容易不自覺往右，與機車產生衝突點，易生車禍，警方建議機慢車道（外側），停止線及停等區退縮，讓機慢車起步慢於快車道車輛，過路口則不易衝突，但具體改善措施，仍須由路權機關彰化工務段研議辦理。
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