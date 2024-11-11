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「星宇航空」假投資騙婦50萬 車手被警噴辣椒水拖下車

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，他欲駕車逃離，被員警噴辣椒水拖下車逮捕，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，從事旅遊業54歲葉姓女子上月中旬點擊臉書「星宇航空抽股」廣告，加入假投資LINE群組，被慫恿投資股票，面交1次30萬元、匯款4次各5萬元，事後發現無法出金，赴南港警分局玉成派出所報案。

警方指導葉約詐團面交30萬元，上月31日下午2點多，車手59歲邱姓男子駕駛汽車抵達重陽路，員警趨前抓捕，他欲駕車逃逸，員警噴灑辣椒水，一擁而上將他拖下車逮捕。

他稱，上網交友結識1名女網友，經該女介紹工作替證券公司收錢，不知是當車手。警方查扣手機、偽造投顧公司工作證及相關收據，詢後移送。

台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，噴辣椒水拖下車。記者李奕昕／翻攝
台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，噴辣椒水拖下車。記者李奕昕／翻攝
台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，噴辣椒水拖下車。記者李奕昕／翻攝
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台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，噴辣椒水拖下車。記者李奕昕／翻攝
台北市葉姓女子遭股票假投資詐騙50萬元，警方趁詐騙集團車手邱姓男子向葉取款時逮人，噴辣椒水拖下車。記者李奕昕／翻攝

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