台南學甲透天厝火災 侯府天鳳宮多神像燒毀信眾悲痛

台南市學甲區今下午傳出民宅火警，消防局獲報調派附近消防分隊馳往灌救約1小時撲滅火勢，不過1樓神壇多只神像來不及搶救，葬身其中，有些已焦黑難辨認，不少信眾聞訊心痛不已，詳細原因仍待釐清。

台南市消防局119勤務中心是今下午1點33分獲報學甲區仁得里八德街傳出火警，緊急調派學甲、佳里、將軍等鄰近消防分隊趕往，消防隊員趕抵時火勢猛烈，現場煙霧瀰漫，還不時竄出火舌，全棟幾乎都已著火，緊急增派麻豆、鹽水消防分隊共計14輛各式消防車、28名消防人員投入灌救。

據知，現場為２層樓ＲＣ加蓋的３樓樓透天厝，有民眾者稱，起火點疑從一樓再延燒至2、3樓整棟，而1樓為私人神壇侯府天鳳宮，屋內供奉多只神像遭受波及，有些神像已經燒毀難辨認，火勢在下午2點9分控制，2點35分撲滅。