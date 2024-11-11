阿里山小火車與小貨車擦撞 小貨車疑違停網線肇禍最高罰9萬

阿里山林鐵小火車今天上午在嘉義縣竹崎鄉平交通與小貨車發生擦撞意外，林鐵右前車身擦痕，小貨車後照鏡損壞，幸好沒有人員傷亡，但小貨車疑停違規停放於平交道網狀線，最高可開罰9萬元。

警方表示，曾姓男子今天上午駕駛自小貨車由鹿滿沿159線（東往西）方向行駛，10點26分小貨車右轉彎行經竹崎鄉159線道與森鐵35號無柵欄鐵路平交道時，疑因車輛停放網狀線內，且貨車車頭太靠近鐵軌，造成阿里山森鐵一輛由北門站開往竹崎車站編號SPC55號火車，與貨車發生擦撞無人員受傷，事故造成自小貨車右前側照後鏡損壞，森鐵火車為右前車身擦痕。