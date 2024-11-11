影／屏東住宅火警男折返救貓喪命 起火點疑1樓車庫…現場有電池、雜物

屏東縣消防局今清晨4點20分接獲報案，屏東市崇明四街住宅火警，起火戶一樓車庫發現濃煙火勢，濃煙波及兩旁住戶，鄰居清晨發現濃煙聽到聲響，趕緊叫醒隔壁起火戶，起火戶吳男的兒子現場逃出後疑折返救貓受困，送醫不治，葬生火窟。

火災發生時，隔壁鄰居聞到濃煙，發現隔壁一樓車庫起火，趕緊按電鈴叫醒隔壁起火戶，鄰居也趕緊回到屋內叫醒家人。

附近鄰居說，吳姓男子一家五人，吳姓夫妻與三名兒子，老么在外地工作，老大、老二跟父母親同住。平日做電梯相關工程。

起火戶吳男一家四人逃出屋外後，30歲二兒子跟家人說要折返回去救貓，消防人員趕抵現場後獲悉有人受困，進入火場搜救，在三樓前陽台發現吳男OHCA，送醫不治。吳男的母親、大兒子送醫，母親上午出院，大兒子仍住院觀察中。

隔壁鄰居一家三人因受到濃煙嗆傷，自行逃生後，消防員將隔壁鄰居3人送醫，意識清醒。