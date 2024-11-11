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影／屏東住宅火警男折返救貓喪命 起火點疑1樓車庫…現場有電池、雜物
屏東縣消防局今清晨4點20分接獲報案，屏東市崇明四街住宅火警，起火戶一樓車庫發現濃煙火勢，濃煙波及兩旁住戶，鄰居清晨發現濃煙聽到聲響，趕緊叫醒隔壁起火戶，起火戶吳男的兒子現場逃出後疑折返救貓受困，送醫不治，葬生火窟。
火災發生時，隔壁鄰居聞到濃煙，發現隔壁一樓車庫起火，趕緊按電鈴叫醒隔壁起火戶，鄰居也趕緊回到屋內叫醒家人。
附近鄰居說，吳姓男子一家五人，吳姓夫妻與三名兒子，老么在外地工作，老大、老二跟父母親同住。平日做電梯相關工程。
起火戶吳男一家四人逃出屋外後，30歲二兒子跟家人說要折返回去救貓，消防人員趕抵現場後獲悉有人受困，進入火場搜救，在三樓前陽台發現吳男OHCA，送醫不治。吳男的母親、大兒子送醫，母親上午出院，大兒子仍住院觀察中。
隔壁鄰居一家三人因受到濃煙嗆傷，自行逃生後，消防員將隔壁鄰居3人送醫，意識清醒。
火災現場是五層樓RC建築，火勢濃煙從一樓竄起，一樓是車庫，屋內有堆置電池、雜物、停放機車。二樓是客廳，三、四樓是臥房。消防局火調科今上午到場釐清火災事故原因，現場停放機車，燒到剩下骨架，起火原因仍消防局火調科調查。檢方今下午相驗吳男遺體。
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