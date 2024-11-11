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捷運環狀線捷運工地電纜線短路 2人遭燒傷驚悚爆炸畫面曝
新北市蘆洲區集賢路捷運環狀線工地今天發生電纜線短路爆炸意外，當時正在維修電纜的台電28歲魏姓及35歲陳姓員工閃避不及當場被燒傷，其中魏男頭部、手部、膝蓋遭2度燒燙傷，陳男則是臉部及右手臂3度燒燙傷，意外原因仍待調查釐清。
從監視器畫面中可見，當時多名工人正圍在工地內維修電纜線，不料電纜線疑因短路突然爆炸並冒出巨大火光，導致魏男及陳男當場被燒傷。其他工人見狀趕緊協助2人撲滅身上火勢並立即報警，所幸送醫後已無生命危險。
但已經不是這處工地第一次發生意外，11月初該工地就發生施工人員不慎挖斷台電電纜線，引發爆炸並冒出火光濃煙，今天再度發生電纜線短路釀成2人受傷意外，工安品質也不禁令人擔憂，確切意外原因仍待勞檢處人員調查。
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