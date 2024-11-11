學生北捷遭刺自衛課奏效 蔣萬安：加強防護宣導

台北捷運日前發生女子持刀傷人案，台北市長蔣萬安指出，受傷學生透露在學校有學過自我防衛技術，才能緊抓歹徒的手，因此，將研擬安全防護作為並加強宣導。

蔣萬安、新北市長侯友宜今天主持捷運萬大中和線首列車抵台揭幕儀式，兩人接受媒體聯訪時，媒體詢及捷運板南線新埔站8日發生女子在車廂持美工刀攻擊旅客事件後續作為。

對此，蔣萬安表示，事發當天就要求捷運公司等相關單位全面提升整個安全計畫，包括加強巡邏、提高見警率及保全全面提高警戒，近期還會全面增設嚴禁乘客拿出危險物品的警告標示，並加強安全教育的訓練。

他指出，他昨天下午去探視受傷的學生，學生提出很多具體的建議，學生透露因為學校國防課所教授的相關自我防衛的技術，才能夠第一線壓制並緊抓歹徒的手。

蔣萬安表示，受傷學生建議應宣導乘客自我防衛，以及協助壓制嫌犯等相關教育訓練。他已要求捷運公司、警察局、教育局等相關單位研擬整套相關安全防護的作為，然後加強的宣導。

侯友宜指出，新北市在捷運的防護措施上，會與台北市一起共同面對合作外，新北市將採取3層的巡邏網，第1層就是保全，第2層是捷運警力，第3層是地區警力，以讓見警率能夠提升，通報的速度更快。