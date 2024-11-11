不敢違停...檢舉魔人滅傳統市場？嘉縣議員：警方應體恤民情

嘉義縣議員黃榮利今天於議會質詢警局時表示，太保市麻魚寮市場原本是地方繁榮熱鬧的傳統市場，但是這幾個月以來幾乎被滅，疑因有檢舉魔人，警方不斷開單取締違停，他要求警方執法也要體恤地方民情。縣警局長李權哲表示，符合勸導會先勸導，有違法就要依法開單，加強員警執法態度。

黃榮利質詢縣警察局長李權哲，麻魚寮市場是太保市傳統市場，以往熱鬧繁華景象，如今這幾月以來因警方取締違停，商家生意受影響，市場明顯冷清，甚至被消滅。據轄區南新派出所表示係接獲民眾檢舉違停，警方依法開單取締。但是檢舉已沒有獎金，他對警方的說法存疑，傳統型態市場不應因此而被消滅。

他另表示，麻魚寮社區道路狹小，住戶停車難免會壓到白線，有住戶半夜被警方通知開單舉發。他舉出外縣市曾有壓白線停車經法院訴訟還給民眾公道，警方取締應體恤民情。

李權哲表示，今年6月起至10月警方接獲檢舉有352件，當中有211件成立，平均每月取締不到2件。如果符合「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條規定，屬於可以勸導項目，會要求員警勸導執法，但如果真的違法，他支持員警依法取締，但會加強員警執法時的態度。