公務員疑遭職場霸凌亡 同事2月曾向勞動部陳情內容曝光

勞動部勞動力發展署北分署日前有一名人員疑似輕生，同事爆料死者生前遭主管職場霸凌。民進黨新北市議員李宇翔今指出，陳情皆指控分署長謝宜容霸凌行徑，並揭露內部有人2月向勞動部陳情，反被分署長威脅要法辦告密者，現傳高層要她周一開始休假靜待調查，李批不適任官員應立刻拔官法辦。

勞動力發展署北分署近日有一名人員在辦公室死亡，遭質疑涉及職場霸凌。李宇翔說，他收到大量陳情，皆控訴北分署分署長謝宜容種種霸凌情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等。今年2月更有人受不了陳情勞動部，反被分署長威脅要法辦告密者。

李說，他透過層層聯繫，取得該份陳情書，從內容中發現謝「根本把自己當成北分署的皇帝」，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪。謝還自稱有綠色高層背景，「可直升機高升」，指導同仁要有政治敏感度、政治正確等語。李批，這種是敗壞民進黨名聲、不入流劣質官員，誰在保她？

李說，現傳出高層要她周一開始休假靜待調查，他認為不適任官員早該立刻拔官送法辦。

勞動部9日指出，由政務次長許傳盛任行政調查小組召集人，組成調查小組，透過訪談分署不同層級員工、主管、家屬及召開專案會議等，釐清事實發生真相，預定7至10個工作天，完成相關訪談及調查報告，再對外公開調查結果。

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