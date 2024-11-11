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公務員疑遭職場霸凌亡 同事2月曾向勞動部陳情內容曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署日前有一名人員疑似輕生，同事爆料死者生前遭主管職場霸凌。民進黨新北市議員李宇翔今指出，陳情皆指控分署長謝宜容霸凌行徑，並揭露內部有人2月向勞動部陳情，反被分署長威脅要法辦告密者，現傳高層要她周一開始休假靜待調查，李批不適任官員應立刻拔官法辦。

勞動力發展署北分署近日有一名人員在辦公室死亡，遭質疑涉及職場霸凌。李宇翔說，他收到大量陳情，皆控訴北分署分署長謝宜容種種霸凌情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等。今年2月更有人受不了陳情勞動部，反被分署長威脅要法辦告密者。

李說，他透過層層聯繫，取得該份陳情書，從內容中發現謝「根本把自己當成北分署的皇帝」，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪。謝還自稱有綠色高層背景，「可直升機高升」，指導同仁要有政治敏感度、政治正確等語。李批，這種是敗壞民進黨名聲、不入流劣質官員，誰在保她？

李說，現傳出高層要她周一開始休假靜待調查，他認為不適任官員早該立刻拔官送法辦。

勞動部9日指出，由政務次長許傳盛任行政調查小組召集人，組成調查小組，透過訪談分署不同層級員工、主管、家屬及召開專案會議等，釐清事實發生真相，預定7至10個工作天，完成相關訪談及調查報告，再對外公開調查結果。

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民進黨新北市議員李宇翔今貼出，北分署2月有同仁向勞動部陳情。圖／李宇翔辦公室提供
民進黨新北市議員李宇翔今貼出，北分署2月有同仁向勞動部陳情。圖／李宇翔辦公室提供
民進黨新北市議員李宇翔今貼出，北分署2月有同仁向勞動部陳情。圖／李宇翔辦公室提供
民進黨新北市議員李宇翔今貼出，北分署2月有同仁向勞動部陳情。圖／李宇翔辦公室提供
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片
一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員本周一陳屍辦公室。圖為行政院新莊聯合辦公大樓。本報資料照片

勞動部 霸凌

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