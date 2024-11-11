李多慧遭尾隨跟拍到家 侯友宜、蔣萬安都說話了

中華職棒味全龍啦啦隊韓籍隊員李多慧近日遭尾隨拍攝，引發各界關注。新北市長侯友宜表示，每人都有隱私權，不應受到干擾，新北婦幼隊全力追查、依法辦理；台北市長蔣萬安也說，嚴厲譴責任何違法跟騷行為，也要讓李知道台灣人都非常喜歡她、全力挺她。

前晚返家途中發現遭尾隨拍攝，昨向警方報案，稱對方跟到住處附近，她嚇得不敢回家，考慮搬家。事件一出也引發各界關注。侯友宜、蔣萬安今上午赴捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式前接受媒體聯訪時都表達關心。

侯友宜表示，李多慧是新北萬金石馬拉松的代言人，尤其李居住新北三重，每個人都有保留隱私的權利，不應受任何干擾，所以昨受理報案以後，新北婦幼隊全力追查在跟監的人，依法來辦理。

侯友宜指出，當然新北也採取了對李多慧給予安全的保護，相信每個人只要受到騷擾、受到行為上有任何的挑釁的話，新北都會做好並採取防護措施。