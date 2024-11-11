病人送檢查途中不滿拖鞋掉了...斥罵病房助理 檢依醫療法起訴

一名羅姓病患去年8月間因病入住台北市立聯合醫院仁愛院區，在病房走廊時不滿病床推移，導致他的拖鞋遺落他處，涉嫌大聲斥罵胡姓病房助理，甚至動手推人。台北地檢署偵結，依違反醫療法罪嫌起訴羅姓病患。

起訴指出，去年8月8日下午1時許，羅姓病患在聯合醫院仁愛院區11樓，因麻醉執行內視鏡逆行性膽胰管攝影術檢查，在11樓住院部病房走道時，因病床推移導致他的拖鞋遺落他處，斥罵消化內科病房胡姓助理，還動手推助理右上臂。

胡姓助理提告指控，羅男在走廊罵他「你就是偷我拖鞋的人、我一定要打你、就算警察來我也要揍你」、「醫療人員都是豬嗎？」羅則辯稱，沒走說過這些話，只是拍了助理的肩膀，就被他說成打人。