傳充電樁肇禍？高市鼓山清潔隊凌晨起火損失破百萬 環局：調查中

高雄市環保局位於厚德路鼓山區隊停車場今凌晨發生火警，火勢延燒近3小時才撲滅，起火原因由火調科與警方會同鑑識。初步統計財損，燒毀各1輛垃圾車壓縮車及掃街車、貨櫃3只、機車4輛等，損失金額破百萬，所幸無人員傷亡。

鼓山區隊今凌晨失火，警消獲報到場，發現一樓鐵皮屋火勢猛烈，佈水線灌救近３小時，起初傳出火警原因是停車棚架設充電樁，不過環保局未證實，僅強調鑑識人員正在調查中。

環保局表示，今凌晨1時48分接獲通報，鼓山區隊停車場發生火警，起火點疑似於員工休息區，實際起火原因目前消防局火災鑑識中。