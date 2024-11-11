影／行車糾紛...外送員噴辣椒水示威 遭19歲男載辣妹開車撞翻

高雄廖姓外送員和張姓男子爆發行車糾紛，前天晚間7時許，雙方在鳥松區澄清路834號前爭執，廖男拿出辣椒水朝張男噴灑，張不甘示弱，上車踩油門撞向廖男。警方獲報後到場，將兩人依傷害、公然侮辱、毀損罪嫌現行犯逮捕送辦。

網路社群「社會事新聞影音」今流傳一部影片，一名外送員與汽車駕駛爆發爭執，影片中穿著外送平台服裝的男子，拿著辣椒水噴霧朝汽車駕駛噴灑，沒多久，駕駛隨即開車撞向外送員，將他連人帶車撞倒。仁武警方調查後，確認為9日晚間發生的爭執。

當時張男（約19歲）載著楊姓女友人子（約19歲）行經鳥松區本館路與澄清路時，與身穿外送平台服裝的廖男（54歲）發生爭執。

張男指控廖男無故盯著他的轎車，他搖下車窗用台語喊「你在看什麼」，廖男就指示他停到路邊，隨後用腳踹副駕駛車門及手拍右側後照鏡後離去，他從後方追逐，廖停下後，卻持辣椒水噴他臉部，才會回到車上開車撞他。