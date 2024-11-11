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屏東監獄受刑人偷拿砂輪機自傷 送醫不治
屏東監獄本月4日下午2點多，一名62歲陳姓受刑人趁監獄營繕隊到工廠修理廁所時，營繕隊將砂輪機等器材放在一旁，陳姓受刑人趁其不注意時，竟拿起砂輪機插電自傷，現場隨即發現，趕緊送醫傷重不治。
屏東監獄指出，全案發生在4日下午2點多，監獄內工廠廁所需修繕，請監獄營繕隊同學到場維修廁所，維修器材放在一旁，陳姓受刑人趁戒護主管不注意時，拿起砂輪機自傷。陳姓受刑人非營繕隊同學，趁戒護主管不注意，拿起砂輪機自傷。陳姓受刑人在獄中情況正常，未察覺相關異狀。全案已報請檢方相驗，檢方8日解剖複驗，家屬對死因無意見。
屏東監獄指出，營繕隊受刑人都有相關水電專長，在監所戒護人的帶領下，會持必要的相關工具修繕處理，工具集中保管且列冊清點。會再檢討改善器械使用準則，與出勤保管模式，像是分區控管或區隔。
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