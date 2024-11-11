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內神通外鬼...偽造檢舉報案詐領獎金 移民署宜蘭專勤隊分隊長遭收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

移民署宜蘭專勤隊最近爆發疑有高層指示下屬，偽造檢舉失聯移工的報案紀錄，以人頭詐領檢舉獎金。檢察官獲報偵辦帶回5名被告，其中吳姓科員以10萬元交保，其他4人依違反貪汙治罪條例聲請羈押，法官裁定鐘姓分隊長及潘姓女通譯的丈夫收押禁見，許姓科員、女通譯各以10萬與3萬5000元交保。

由於失聯移工日益增加，勞動部祭出檢舉獎金，鼓勵民眾向移民署檢舉通報失聯移工，一經查獲成案，每案可向勞動部請領至少5000元獎金。移民署宜蘭專勤隊疑似有人「內神通外鬼」串通潘姓女通譯等人，明明沒有人檢舉失聯移工，卻涉嫌偽造檢舉報案紀錄，再由人頭冒充向勞動部詐領每案5000元到7萬元不等獎金。

宜蘭地檢署日前接獲民眾檢舉，檢察官8日帶隊搜索約談鐘姓分隊長、吳姓及許姓科員、越南籍潘姓女通譯及其陳姓丈夫，5名被告中的吳姓科員說明過程，檢察官諭知10萬元交保，鐘姓分隊長與許姓科員否認要求下屬偽造報案紀錄，潘姓女通譯與其陳姓丈夫聲稱不知情，檢察官認為4人涉嫌重大且有串供之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押。

宜蘭地方法院9日下午針對4人開羈押庭，最後裁定鐘姓分隊長、女通譯的陳姓丈夫收押禁見，許姓科員與潘女交保。全案將進一步擴大偵辦，既然是以人頭詐領的檢舉獎金，最後這些獎金由哪些人分得牟利？將是後續追查重點。

移民署宜蘭專勤隊職務管理階層依序是隊長、副隊長及分隊長，鐘姓分隊長位高權重，此次捲入貪汙案遭收押禁見，讓同事感到驚訝。移民署表示，全配合尊重司法調查，針對涉案收押人員先予停職處理，後續再追究相關行政責任。

移民署宜蘭專勤隊爆發疑似「內神通外鬼」偽造失聯移工檢舉報案，再以人頭詐領檢舉獎金，法官裁定鐘姓分隊長及潘姓女通譯的丈夫收押禁見，許姓科員、女通譯各以10萬與3萬5000元交保。本報資料照
移民署宜蘭專勤隊爆發疑似「內神通外鬼」偽造失聯移工檢舉報案，再以人頭詐領檢舉獎金，法官裁定鐘姓分隊長及潘姓女通譯的丈夫收押禁見，許姓科員、女通譯各以10萬與3萬5000元交保。本報資料照

宜蘭 移工 移民署

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