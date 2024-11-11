老婦參觀台灣設計展忘了車停哪 熱心南警15分鐘幫她找到車
70歲蘇姓老婦人昨天開車到台南市西市場參觀台灣設計展活動，要返回停車地方時，卻忘了愛車停放何處，焦急的向台南市警二分局海安派出所求助，警員調閱車牌辨識系統及監視器畫面，15分鐘後迅速找到車子，她頻頻向警方道謝。
蘇姓老太太昨天中午12點多向海安派出所報案說，她開車到台南旅遊參觀，上午9點多將車子停放在中正路路邊停車格，就徒步前往水仙宮市場購物、逛逛國華街西門淺草青春新天地商圈及參觀台灣設計展後，欲牽車時發現停在中正路停車格的轎車突然不見了。
海安所警員黃游成、蘇郁凱研判婦人記錯地點，請她再仔細想想，蘇婦說她也是怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，所以已經有先在中正路附近尋找許久，但實在是找不到，才會向派出所報案求助。
黃游成、蘇郁凱請蘇婦再次確認最後停放位置，並協助查詢確認車子沒有被拖吊，並立即過濾路口監視器影像，確定蘇婦開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在隔壁條的民生路上發現車子，只花15分鐘就找到。
蘇婦看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器科技設備尋車效率給予高度肯定，不禁豎起大拇指稱讚及感謝。
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