老婦參觀台灣設計展忘了車停哪 熱心南警15分鐘幫她找到車

70歲蘇姓老婦人昨天開車到台南市西市場參觀台灣設計展活動，要返回停車地方時，卻忘了愛車停放何處，焦急的向台南市警二分局海安派出所求助，警員調閱車牌辨識系統及監視器畫面，15分鐘後迅速找到車子，她頻頻向警方道謝。

蘇姓老太太昨天中午12點多向海安派出所報案說，她開車到台南旅遊參觀，上午9點多將車子停放在中正路路邊停車格，就徒步前往水仙宮市場購物、逛逛國華街西門淺草青春新天地商圈及參觀台灣設計展後，欲牽車時發現停在中正路停車格的轎車突然不見了。

海安所警員黃游成、蘇郁凱研判婦人記錯地點，請她再仔細想想，蘇婦說她也是怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，所以已經有先在中正路附近尋找許久，但實在是找不到，才會向派出所報案求助。

黃游成、蘇郁凱請蘇婦再次確認最後停放位置，並協助查詢確認車子沒有被拖吊，並立即過濾路口監視器影像，確定蘇婦開車行經路線，馬上到附近尋找，沒多久就在隔壁條的民生路上發現車子，只花15分鐘就找到。