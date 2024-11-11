台中向上路飆84公里慘噴1萬2？法官見這點不妥...竟撤罰了

台中市有機車騎士去年在南屯區向上路5段慢車道飆到時速84公里，被開罰1萬2還要扣牌半年，他不服辯說測速取締標誌掛車道左邊，違反設置規則，要求撤罰。法官認為有特殊狀況，掛左邊也算合法，卻注意到警方用了一個縮小版而非標準版的「警52」測速取締標誌牌，因可能致駕駛人辨認不易，因此撤銷原處分。

南屯區向上路5段屬長下坡，警方為減少車禍發生，規畫機動測照勤務，加強取締超速。任姓騎士去年9月29日上午10點多，騎機車行經此路段，在限制時速40公里的慢車道飆到84公里，被台中警第四分局雷達測速儀拍到嚴重超速（超過40公里以上），依法告發，經台中市交通事件裁決所裁處1萬2千元罰鍰、吊扣車牌半年，還要參加道路講習。

違規人不服，主張標誌應豎立於行車方向右側，而現場「警52」測速取締標誌牌懸掛在左側的快慢車道分隔島上，違反設置規定，向台中高等行政法院提起行政訴訟。警方解釋，因考量右側路樹繁茂，不若快慢車道分隔島視野開闊，才會設在慢車道左側，法官也認為，依交通標誌標線號誌設置規則第16條第1項規定，特殊情況仍得豎主或懸掛於左側，警方為利駕駛人察覺，設置在車道左側，尚屬合法。