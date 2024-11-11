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高雄老婦賣菜一輩子將退休 走在最熟悉的回家路遇死劫

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高市88歲王姓老婦在早市賣菜一輩子，年底將退休，未料，10月26日下午收工徒步經民生路人行道遇施工封路，清運廢棄物砂石車停路邊，被迫走到馬路，遭砂石車撞擊不治；王婦走在最熟悉的回家路喪命，孫子批現場無交管，害阿嬤枉送性命。

從曝光的事發監視畫面看，王婦當天下午1點多從市場收工，走回忠孝一路住處，行經民生一路時，因高齡88歲，身上還背著大包包，背影看起來已有些許駝背，從早市收工，拖著疲憊的身軀、步履緩慢經過民生一路事發地前100公尺左右，看到前方人行道施工被三角錐圍起封路，還遲疑了一下才往前走。

王婦走近封路的人行道後，看到路旁砂石車，思索了一下，決定繞到砂石車左側，整個人走到馬路上，沒料，走到砂石車前方時，54歲的砂石車司機張姓男子突然起步，即使王婦揮手示意並小跑步，試圖逃離，仍被撞擊，雙腿遭輾，送醫後，當晚不治死亡。

王婦命喪砂石車輪下，事隔16天，家屬已辦完告別式，王婦的孫子王男昨受訪仍語帶哽咽表示，阿嬤從年輕就在事發地附近的早市賣菜，家人不斷勸她要退休，但她就是閒不下來；好不容易決定做到年底、明年退休，菜攤也已盤給別人，沒想到，卻在離家僅5分鐘、最熟悉的回家路上發生意外。

「因為死角沒看到，旁邊也沒交管，一發動就撞上。」王男說，肇事的張姓司機和包商在阿嬤的頭七和告別式前來上香，對他們致歉時，提及當時事發狀況，指因視線死角沒看到阿嬤就撞上人。

王男表示，從事發地的監視影像看，施工的承包商就是沒有做好交管，且事發後，交管人員才從巷弄慌張跑出來，顯見有明顯的疏失，將對肇事者和包商提告求償。

肇事的砂石車駕駛張姓男子聲稱，當時因死角視線沒看到人；警方調查，現場自來水公司在人行道施工有放三角錐，另砂石車載運民宅因風災毀損的廢棄物停路邊，但起步未打方向燈，現場也無交管人員，導致老婦被迫繞道，發生死亡事故；警詢後，依過失致死罪嫌將張男函送高雄地檢署偵辦。

高市勞檢處表示，未接獲該案通報，且行政管理上可能涉及多個權責單位，將再了解，依職安法施工規定，現場要有交維計畫，須有交管人員管制才符合規定。

議員邱于軒說，類似工安問題層出不窮，不能等出人命才來檢討，勞工局應該採重罰停工，才能讓業者有所警惕。

高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治；圖為事發後警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治；圖為事發後警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇水公司在人行道施工封路（如圖）、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇水公司在人行道施工封路（如圖）、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，砂石車卻突然起步，王揮手示意仍遭撞擊經送醫不治。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，遭起步砂石車撞擊經送醫不治，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，遭起步砂石車撞擊經送醫不治，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，遭起步砂石車撞擊經送醫不治，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝
高市88歲王姓老婦10月26日下午1時28分許從市場賣菜後徒步行經民生一路人行道（紅圈處），遇人行道施工封路、砂石車停路邊，被迫走到馬路，沒料，遭起步砂石車撞擊經送醫不治，警方獲報到場處理。記者石秀華／翻攝

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