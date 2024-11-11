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遭尾隨跟拍到家 味全龍啦啦隊員李多慧提告

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

中華職棒味全龍啦啦隊員李多慧（右）前晚返家途中發現遭尾隨拍攝，昨報案後受訪落淚，警方鎖定特定對象追查。記者許正宏／攝影
中華職棒味全龍啦啦隊員李多慧（右）前晚返家途中發現遭尾隨拍攝，昨報案後受訪落淚，警方鎖定特定對象追查。記者許正宏／攝影
中華職棒味全龍啦啦隊員李多慧前晚返家途中發現遭尾隨拍攝，昨向警方報案，稱對方跟到住處附近，她嚇得不敢回家，考慮搬家。警方鎖定特定對象追查，不排除是媒體人員跟拍，將通知到案，依跟蹤騷擾防制法偵辦。

據調查，李多慧前天晚間結束五天四夜機車環島行程，從台北市騎機車返回新北市三重區住處，途中發現一輛白色轎車尾隨，一路從北市跟到三重，還不斷朝她拍攝；她為確認是否被尾隨，在住家附近繞了多圈，見該車持續跟隨，她停在住家附近超商觀察，發現穿綠色外套男子從該車下車，假裝路人講手機，仍拍攝近一個半小時，她擔心安危不敢回家。

李在臉書貼文：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方」。

李多慧遭尾隨拍攝昨向警方報案，稱對方跟到住處附近，一名男子（紅圈處）從該車下車，假裝路人講手機。圖／擷取自李多慧臉書
李多慧遭尾隨拍攝昨向警方報案，稱對方跟到住處附近，一名男子（紅圈處）從該車下車，假裝路人講手機。圖／擷取自李多慧臉書

李昨由經紀人陪同赴新北婦幼警察隊報案，提告跟蹤騷擾防制法，結束後受訪數度落淚。她說，報案是因不想再發生這種事，但她不想再來一次警局，打算搬家，「其實有發生幾次有人跟蹤我，讓我感覺非常害怕，這次有點難過所以就特別報案，對不起這次有點怕怕的」。

媒體圈傳出是某媒體租車跟拍李多慧，警方清查該車車號，發現是租賃車，尚在查證是否媒體跟拍。新北婦幼隊長劉家次說，已鎖定該車及一名男子身分，該男持續跟蹤一段時間，符合跟騷法要件，將通知到案說明依法送辦，並發出書面告誡，如再違反，當事人可聲請保護令，違反保護令處三年以下有期徒刑，三重警分局已加強當事人住處周邊巡邏。

保護令 李多慧 跟蹤騷擾

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