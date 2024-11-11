施工擋道 老婦繞路走遭砂石車撞死 家屬質疑沒交管害命

88歲王姓婦人上月26日下午徒步行經高雄新興區民生一路，遇施工擋到人行道，又有砂石車停路邊，被迫走到馬路（紅圈處），不料砂石車突然起步涉擦撞輾過，婦人送醫不治。記者石秀華／翻攝 高雄市新興區發生死亡車禍，88歲王姓婦人上月26日行經民生一路，因人行道有工程擋道，被迫走到馬路，不料違停路旁的砂石車突起步，老婦人受驚嚇後雖小跑步、揮手示意，仍遭輾過下肢，傷重不治。婦人家屬質疑沒交通管制，明顯疏失。

高市勞檢處表示，未接獲該案通報，行政管理上可能涉及多個權責單位，將再了解；依職安法施工規定，現場要有交維計畫，須有交管人員管制才符合規定。議員說，類似工安問題層出不窮，應重罰停工。

據了解，當時自來水公司正進行工程，砂石車則是為載運民宅廢棄物停靠路邊。自來水公司第七區管理處表示，當時汰換管線於人行道施工，有申請路權，當天無施工，施工處以交通錐連桿圈圍，留騎樓供行人通行，並無封路。

王姓老婦命喪砂石車輪下，肇事張姓司機在頭七和告別式前來上香，對家屬致歉。老婦人孫子王男昨受訪語帶哽咽說，阿嬤從年輕就在事發地附近的早市賣菜，家人不斷勸她退休，好不容易決定明年退休，菜攤已盤給別人，沒想到卻在離家5分鐘、最熟悉的路上發生意外。

警方調閱監視器，王婦10月26日下午1時多徒步經過民生一路339巷口，因人行道施工封路，王婦繞道走過違停在慢車道的砂石車前方時，54歲張姓駕駛突然發動車起步，王婦雖揮手示意並小跑步，仍遭砂石車撞倒。她雙腿下肢遭輾斷大量出血，送醫搶救，仍於當晚不治。

「因死角沒看到，旁邊也沒交管，一發動就撞上。」王男指出，施工承包商沒做好交管，事發後，交管人員才從巷弄慌張跑出，顯見有疏失，將對肇事者和包商提告求償。

警方調查，人行道施工處有放三角錐，但無交管人員，砂石車停路邊，老婦被迫繞道，砂石車起步也沒打方向燈；張姓駕駛供稱「因死角視線沒看到人」，警詢後依過失致死罪嫌函送偵辦，起駛前未使用方向燈將先開罰。

市議員邱于軒說，類似工安問題層出不窮，不能等出人命才檢討，勞工局應重罰停工，才能讓業者有所警惕。議員湯詠瑜表示，高市施工安全措施有加強空間，盼修法加強稽查。