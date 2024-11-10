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助擱淺大陸貨輪抽油 東方建設者號支援攪到異物…今晚作業暫停

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬，離岸風電工程作業船「東方建設者」號，原定晚間吊掛抽油設備到貨輪，準備抽油，但在靠近貨輪時，因前俥攪到異物，將返回基隆港檢查，確認沒問題，才會再出港作業。

鈺洲啟航貨輪10月31日凌晨擱淺在野柳岬海岸，船上裝載247噸重油、37噸柴油和6280公升滑油，各界憂心油料外洩汙染海洋。交通部航港局委由海事平台船抽油，但因象不佳，工程人員直到11月4日才登上鈺輪，完成堵漏作業，接著巡檢油櫃未受損。

由於貨輪的油孔浸泡在海中，加上東北季風增強，海象不好，平台船因海浪拍打起伏搖晃，無法用吊臂將發電機等施工機具送上貨輪，抽油作業受阻。

航港局洽商離岸風電業者，支援具動態定位系統的東方建設者號支援。這艘船具備感測器監測水流、風速、船體姿態，再由控制電腦依數據計算船隻受力與移動方向傳送至推進器，由電腦控制朝特定方向推進，抵銷船隻外力，讓船舶維持在定點，希望早日抽取貨輪油料化解危機。

抽油工程人員表示，貨輪擱淺地點，海床地形崎嶇，東方建設者今天先做水深、海床情況測量作業。下午完成測量後，資料分析顯示水下環境條件符合安全作業條件，就可吊掛設備上貨輪，再進行鑽孔、管線配置等抽油前置準備作業。

工程人員說，東方建設者號今天靠近擱淺的貨輪時，因為前俥攪到異物，所以暫停作業，並且掉頭返回基隆港檢查，等到排除狀況後再出港，前往野柳岬執行抽油作業。

離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供
離岸風電工程作業船「東方建設者」今晚接近擱淺貨輪時，因前俥攪到異物，先返回基隆港檢查，待排除狀況再出港作業。圖／讀者提供

基隆港 海象 異物 航港局 野柳

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