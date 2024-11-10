夫妻同遊彰化王功蚵田 妻為拍照被海浪捲走…今尋獲大體
彰化縣蔡姓婦人昨天與家人到芳苑鄉王功漁港玩，婦人站在岸邊採蚵區拍照，卻遭海浪捲走，海巡署中部分署第三岸巡隊、彰化消防局等單位進行搜救，今天在距離岸邊約700公尺處發現婦人，將她救上岸後已無生命跡象，落水原因調查中。
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所昨天下午3點接獲民眾通報，56歲蔡姓婦人疑似被海浪捲走，第三岸巡隊、彰化縣消防局第四大隊芳苑分隊及彰化縣救難協會、芳苑警分局等單位出動救援，當時風浪很大，各單位搜尋到入夜仍未尋獲，考量人員安全暫停搜救工作。
今天上午各單位再次出動搜救艇等搜救，約在上午9時於距離岸邊約700公尺處發現婦人，救援人員將婦人救上來時已無生命跡象，經家屬確認身分後，交由禮儀社處理後續事宜。
警方初步了解，婦人昨天與丈夫和媽媽一起到芳苑王功漁港玩時，走到蚵田拍照，因婦人想再多拍幾張照，要家人先上岸，並和家人約好下午2點半會合，但時間到時卻未見蹤影，現場有民眾看到漲潮時婦人疑被海浪沖走，婦人落水原因警方調查中。
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