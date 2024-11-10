花蓮溪出海口發現無身分男屍 警公布特徵盼釐清案情

花蓮溪出海口驚現無名男屍，卻因遺體腫脹難以辨識身分，警方今天公布其特徵，包括身高介於170公分至180公分、年紀在40歲至60歲之間、體格健壯沒有刺青，希望家裡有失蹤親屬的民眾與警方聯繫，若有相關訊息也請協助提供，希望能早日釐清案情。

吉安警分局指出，鹽寮派出所於11月7日下午5時許接獲報案，在花蓮溪出海口河床高灘地，發現一具無名男屍，由於屍體嚴重腫脹，無法辨識身分，已報請花蓮地檢署檢察官相驗完畢，未發現具體外傷，預計13日安排複驗以確認死因。

警方呼籲民眾，若近期家中有失蹤親屬與上述特徵相符，或有相關訊息，請盡快向鹽寮派出所（03-8671200）聯繫，協助提供相關資訊，以加速確認身份並釐清案情。