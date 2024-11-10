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影／閃避不及釀事故！國道六號埔里隧道4車連環撞 驚險瞬間曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午4時許傳出連環撞事故，一輛小貨車興經該路段內車道時，疑突然放慢車速或煞車，後方3車未保持行車安全距離，閃避不及發生碰撞，現場車流一度回堵，事故已排除，詳細肇因仍待調查釐清。

據了解，該起事故發生在下午4時許，由於今天是周末假日，不少車輛行駛於國道六號南投埔里往台中霧峰方向，未料西向埔里隧道約28.5K處內車道發生5車連環撞事故，過程被後方外車道車輛的行車紀錄器都拍了下來。

根據該行車紀錄器及目擊民眾說法，該起連環撞事故地點，距離埔里隧道口不遠處，目擊駕駛車輛駛入隧道不到10秒鐘，就碰上該起事故，且疑似第一輛的小貨車放慢車速或煞車，導致後方3車追撞，碰撞巨響，也讓路過民眾受不小驚嚇。

國道第七警察大隊則表示，該起事故係因4車疑未保持行車安全距離的追撞事故，所幸無人受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清，事發後一度封閉內側車道，並執行拖吊作業，車流回堵約500公尺，但於下午4時27分就排除，並恢復通車。

國道警方也再次呼籲，行車時應保持安全距離，養足精神再上國道；駕車時未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，且恐面臨刑責及賠償。

國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／警方提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／警方提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，幸無人受傷，肇因仍待釐清調查。圖／林姓民眾提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，事故已排除，肇因仍待釐清調查。圖／警方提供
國道六號西向約28.5K、埔里隧道內今下午發生4車連環撞事故，現場車流一度回堵，事故已排除，肇因仍待釐清調查。圖／警方提供

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