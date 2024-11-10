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花蓮溪出海口河床發現1無名男屍 警方籲民眾助找線索

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮溪出海口河床高灘地，日前發現一具無名男屍，身上無外傷，年紀約40至60歲之間，因屍體嚴重腫脹無法辨識身分。警方呼籲，若近期家中有失蹤親屬或有相關訊息聯繫派出所。

花蓮縣警察局吉安分局今天表示，鹽寮派出所於7日下午5時許，接獲民眾報案指稱，在花蓮溪出海口河床高灘地，發現一具無名男屍。

由於屍體嚴重腫脹已無法辨識身分，身高介於170至180公分、體格健壯無刺青、年紀約40至60歲之間，已報請花蓮地檢署檢察官相驗完畢，未發現具體外傷，預計13日安排複驗，以確認死因。

警方呼籲民眾，若近期家中有失蹤親屬與特徵相符或有相關訊息，請儘速與花蓮縣警察局吉安分局鹽寮派出所，電話：03-8671200聯繫，加速確認身分、釐清案情。

花蓮溪出海口河床高灘地日前發現一具無名男屍，身上無明顯外傷，年紀約40至60歲之間，因屍體嚴重腫脹無法辨識身分，警方呼籲民眾，若近期家中有失蹤親屬與特徵相符或有相關訊息，請儘速與吉安警分局鹽寮派出所聯繫。圖／花蓮縣警察局提供（中央社）
花蓮溪出海口河床高灘地日前發現一具無名男屍，身上無明顯外傷，年紀約40至60歲之間，因屍體嚴重腫脹無法辨識身分，警方呼籲民眾，若近期家中有失蹤親屬與特徵相符或有相關訊息，請儘速與吉安警分局鹽寮派出所聯繫。圖／花蓮縣警察局提供（中央社）

失蹤 屍體 花蓮 警察

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