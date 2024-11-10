被跟蹤嚇到不敢回家 李多慧報案落淚「很害怕」：不想再來一次警察局

啦啦隊女神李多慧驚傳遭跟蹤拍攝嚇得一度不敢回家，今天下午李多慧與經紀公司至新北警婦幼隊提告跟騷法。李多慧出面受訪時談到遭跟蹤不禁落淚，並表示遭多次跟蹤，「讓我感覺非常害怕，這次有點難過特別報案，對不起這次有點怕怕的」。

李多慧今天下午至婦幼隊報案並製作筆錄，李多慧表示昨天環島活動結束後，發現對方跟蹤到家附近，今天會來報案是因為不想以後再發生這種事。李多會落淚表示，台灣是自己第二個故鄉，自己非常愛台灣，「不過這次環島，跟著我和製作人到家門口這樣」。非常感謝粉絲的關心，但我不想再來一次警察局，有考慮之後會搬家，

新北市警局婦幼隊長劉家次表示，目前已經鎖定跟蹤人身分，因為該名男子有持續跟蹤了一段時間，已符合《跟騷法》規定，將通知嫌犯到案說明，另外也將發出書面告誡，如有再違反當事人可以申請保護令，違反保護令的話可以處3年以下有期徒刑，另外三重分局也會加強當事人周邊巡邏。警方表示，當事人目前已提出告訴，全案偵辦後將移送新北檢。

中職味全龍啦啦隊成員李多慧（中）日前完成騎車環島之旅，自稱返家時遭到不明人士跟蹤，今天她前往新北市警局婦幼隊報案，接受媒體記者聯訪時李多慧訴說遭跟蹤過程，並一度激動拭淚。記者許正宏／攝影