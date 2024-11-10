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影／手機放架上操作…他一邊騎車「直直撞上行人」 警：無罰則可罰
台中市黃姓市民，昨天上午8時9分騎機車沿台灣大道六段機車優先道往沙鹿方向直行時，因只顧著低頭操作手機，未料竟撞上前方在慢車道上行走的洪姓男子，造方雙方都倒地受傷，四肢都有擦挫傷，所幸送醫後無大礙，肇事責任由警方調查中。
據了解，警方認為，黃姓市民坦承自己在操作手機，未注意前方狀況，有疏忽之處，必須負肇事責任。但因為道路交通管理處罰條例僅處罰「手持方式使用行動電話」而黃姓市民當時的手機是放置在機車的手機架上，並非手持，所以儘管他低頭操作有疏忽之處，但尚無罰則可處罰。
至於洪姓男子因為行走在慢車道上，反而還因「不在劃設之人行道通行」警方表示將待他就醫後，約談後依違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款，處以3百元罰鍰。
烏日警分局呼籲，駕駛人行車時，切勿使用手機等裝置影響駕駛安全，並應隨時注意車前狀況，採取必要之安全措施。同時，行人亦應在劃設之人行道通行，以確保用路安全。
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