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女子遊金瓜石步道…倚木欄杆拍照竟斷裂！慘跌落10公尺山坡送醫

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女子遊金瓜石步道…倚木欄杆拍照竟斷裂！慘跌落10公尺山坡送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

呂姓女子今天下午到新北市瑞芳金瓜石遊玩，在山坡步道倚靠木質護欄拍照時，欄杆竟然斷裂，造成呂女墜落山坡。警、消獲報前往救援，呂女頭部有外傷，但意識清楚，搬運下山後送醫救治。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午兩點多接獲報案，有女子在金瓜石祈堂路山坡步道跌落山坡。消防人員抵達現場時，發現呂女倒在山坡下方約10公尺處，從對話間確認她意識清楚，隨即垂降到她的身邊救援。

救護人員檢傷發現呂女頭部受創，生命徵象穩定，暫無生命危險，將她搬運救回步道，再下山送往基隆長庚醫院急救後脫險。

據了解，呂女原本想靠著護欄拍照，沒想到木製護欄可能鬆脫或腐朽，當呂女靠上去時竟然斷裂，導致呂女往後仰並跌落山坡。瑞芳警分局金瓜石派出所員警已在現場設置封鎖線，防止其他民眾靠近發生危險，並通報新北市政府觀光旅遊局、瑞芳區公所善後。

呂姓女子今天到新北市瑞芳區金瓜石山坡步道，倚靠木質護欄拍照時，因欄杆斷裂跌落山坡，送醫後脫險。警方事後設置封鎖線，防止民眾靠近發生危險。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓女子今天到新北市瑞芳區金瓜石山坡步道，倚靠木質護欄拍照時，因欄杆斷裂跌落山坡，送醫後脫險。警方事後設置封鎖線，防止民眾靠近發生危險。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓女子今天到新北市瑞芳區金瓜石山坡步道，倚靠木質護欄拍照時，因欄杆斷裂跌落山坡，送醫後脫險。警方事後設置封鎖線，防止民眾靠近發生危險。記者邱瑞杰／翻攝
呂姓女子今天到新北市瑞芳區金瓜石山坡步道，倚靠木質護欄拍照時，因欄杆斷裂跌落山坡，送醫後脫險。警方事後設置封鎖線，防止民眾靠近發生危險。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 金瓜石

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