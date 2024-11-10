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女子遊金瓜石步道…倚木欄杆拍照竟斷裂！慘跌落10公尺山坡送醫
呂姓女子今天下午到新北市瑞芳區金瓜石遊玩，在山坡步道倚靠木質護欄拍照時，欄杆竟然斷裂，造成呂女墜落山坡。警、消獲報前往救援，呂女頭部有外傷，但意識清楚，搬運下山後送醫救治。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午兩點多接獲報案，有女子在金瓜石祈堂路山坡步道跌落山坡。消防人員抵達現場時，發現呂女倒在山坡下方約10公尺處，從對話間確認她意識清楚，隨即垂降到她的身邊救援。
救護人員檢傷發現呂女頭部受創，生命徵象穩定，暫無生命危險，將她搬運救回步道，再下山送往基隆長庚醫院急救後脫險。
據了解，呂女原本想靠著護欄拍照，沒想到木製護欄可能鬆脫或腐朽，當呂女靠上去時竟然斷裂，導致呂女往後仰並跌落山坡。瑞芳警分局金瓜石派出所員警已在現場設置封鎖線，防止其他民眾靠近發生危險，並通報新北市政府觀光旅遊局、瑞芳區公所善後。
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