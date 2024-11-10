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遭陌生男尾隨跟拍到家！李多慧嚇壞赴警局提告 落淚嘆這事

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遭陌生男尾隨跟拍到家！李多慧嚇壞赴警局提告 落淚嘆：希望不要再發生

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

職棒味全龍啦啦隊女神李多慧（25歲），今天在臉書自曝昨晚返家途中遭1輛白色轎車沿途跟拍，一直跟到李多慧三重住處。隨後該車下來1名綠衣男子持續偷拍嚇得李多慧不敢返家。今天下午李女前往新北警婦幼隊提告，講到激動處不禁落淚。

據了解，剛結束環島5天騎車行程的李多慧，昨天晚間拖著疲累身體返回台北市後準備要回家休息，但途中卻發現有1輛白色轎車沿路跟隨李多慧團隊拍攝，一直跟到李多慧三重住家附近。李多慧為確認該車是不是真的在跟隨，於是在家附近繞了多圈，赫然發現該車仍持續跟隨。

李女之後停在便利商店觀察，發現該車有1名穿著綠色外套的男子下車，靠近李多慧後假裝是路人在講電話，卻仍持續不斷進行拍攝1個半小時，導致李女擔心自身安危不敢直接回家。

李多慧在臉書PO文指出：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」

轄區三重警方網路巡察發現立即與李多慧經紀公司取得聯繫，並加強轄區周邊巡邏，而李多慧本人及經紀公司今天下午也直接至新北市警局婦幼隊提告跟騷法，李多慧受訪時不禁落淚，表示希望此事不要再發生，並透露不排除搬離住處。婦幼隊表示，目前已鎖定涉嫌跟騷的男子身分，將通知到案說明。

李多慧受訪時激動落淚。記者黃子騰／攝影
李多慧受訪時激動落淚。記者黃子騰／攝影

三重 偷拍 提告 李多慧 跟騷法 隱私

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