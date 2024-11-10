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疑倒車不慎…台南六旬男先猛推休旅車 再撞進民宅、擦撞計程車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市蔡姓男子今天中午12點多，駕駛黑色轎車沿北區實踐街倒車時擦撞路邊停靠的休旅車後，再持續倒車撞進大武街民宅停放的計程車，計程車再撞壞民宅鐵門及花盆損壞，現場無人受傷。警方調查，開車的蔡姓男子酒測值為零，車禍發生的真正原因案由警方調查釐清中。

據了解，這起車禍意外發生時，蔡姓男子（60歲）駕駛在倒車時疑似誤踩油門，車輛猛然向後衝，推擠停在後方的黑色休旅車，將休旅車撞得橫卡在路中央。黑色轎車隨後再度加速撞進民宅，造成鐵門、花圃、3輛機車嚴重受損。駕駛企圖打檔調整車輛位置，但不慎又往前衝撞，將停靠在一旁的計程車推撞至屋內，導致計程車駕駛自家鐵門被撞凹，車身嚴重變形。

車子被撞受損，休旅車與計程車駕駛都表示相當無奈，計程車駕駛感嘆開了20多年車，第一次遇到這樣的事，短期內恐難以工作；而休旅車駕駛則表示，所幸無人在車上受傷，將先將車輛拖至維修廠，後續再與對方保險公司處理賠償事宜。

轄區台南市警五分局說，開車的蔡姓男子酒測值為零，車禍發生真正原因，究竟是機械故障或是精神不濟造成倒車不慎引起，將調閱附近監視器畫面查明。

台南市北區實踐街發生黑色轎車倒車不慎，先後撞上休旅車及計程車，造成車損。圖／民眾提供
台南市北區實踐街發生黑色轎車倒車不慎，先後撞上休旅車及計程車，造成車損。圖／民眾提供
台南市北區實踐街發生黑色轎車倒車不慎，先後撞上休旅車及計程車，造成車損。圖／民眾提供
台南市北區實踐街發生黑色轎車倒車不慎，先後撞上休旅車及計程車，造成車損。圖／民眾提供

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