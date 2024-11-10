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來台旅遊摯愛卻喪命…泰女逾期居留哭訴尪死亡難安葬 移民官助返鄉她視訊答謝

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

泰國籍女子「阿美」與同為泰籍的男子「阿強」以旅遊名義來台，兩人結識相愛互訂終身，不料男子於上月驟然病逝，她心痛不已，隻身異國不知如何是好，孤苦無援又因逾期居留被查獲面臨讉返，苦上加苦，淚流滿面，雲林縣專勤隊移民官了解原委後給予協助，男子得以火化，讓她帶著愛人骨灰返泰落葉歸根，在泰國喪禮她還以視訊向移民官越洋致謝。

年約30歲的泰國女子「阿美」（化名），以旅遊名義去年初來台，結識同為泰籍的「阿強」，兩人情投意合墜入愛河，進而互訂終身，上月間「阿強」在回家途中突感不適，暈倒在路邊，熱心民眾發現打119緊急送醫急救，但到院前已停止呼吸心跳，經急救仍告不治。

在家等不到愛人回來晚餐的「阿美」，難以接受突來噩耗，悲痛萬分，她隻身來台舉目無親，突遭變故，深感孤立無援，更不知道該如何處理「阿強」後事，其能躲在家裡每天以淚洗面，因「阿強」亡故，讓她也被警方查獲逾期居留，通報移民署雲林專勤隊處理。

語言不通的她喪愛之痛難撫平，正愁著不知該如何料理老公後事，卻又面臨讉返罰責，尤其數萬元的喪葬費，她更無力負擔，除了哭她實想不出方法解決。

雲林專勤隊移民官了解原委後，深表同情即主動協助，立即聯繫「阿強」泰國的家屬，並找來1位泰文通譯擔任委託人，代為處理後事，同時向泰國在台辦事處取得泰文死亡證明書，才能進一步安排遺體火化等事宜。

雲林專勤隊更發動雲林夜市慈善會等善心人士資助喪葬費，幾經波折終讓「阿洋」完成火化，「阿美」拾起淚水，帶著老公骨灰搭機返鄉，終得落葉歸根，「阿美」深深感受到台灣人情溫暖，回到泰國後，還特地以視訊跨海向專勤隊人員表達最深謝意，她在「阿強」靈堂前直播，並代為感謝讓異鄉亡靈終得落葉歸根。

雲林縣專勤隊長涂順福表示，今年新修訂移民法針對逾期居(停)留外來人口，最高罰鍰從1萬元提高至5萬元；意圖使其從事不法活動而容留者，處6萬元至30萬元以下，得按次處罰，提醒外籍人士勿輕忽，有相關疑問，可電洽05-5346119雲林縣專勤隊。

泰國女子阿美逾期居留被捕，語言不通，專勤隊找來通譯當委託人，辦理泰國男子喪後事。記者蔡維斌／翻攝
泰國女子阿美逾期居留被捕，語言不通，專勤隊找來通譯當委託人，辦理泰國男子喪後事。記者蔡維斌／翻攝
泰國女子「阿美」在移民署雲林專勤隊協助下，讓在台灣亡故的老公，得以落葉歸根，她回到泰國，在愛人靈前以手機直播向移民官表達最深謝意。記者蔡維斌／翻攝
泰國女子「阿美」在移民署雲林專勤隊協助下，讓在台灣亡故的老公，得以落葉歸根，她回到泰國，在愛人靈前以手機直播向移民官表達最深謝意。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子阿美由移民官護送到機場，她抱著愛人骨灰搭機回泰國。記者蔡維斌／翻攝
泰籍女子阿美由移民官護送到機場，她抱著愛人骨灰搭機回泰國。記者蔡維斌／翻攝

台灣人 泰國 移民署 雲林

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