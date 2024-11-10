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土城男開車使用手機衝撞試圖逃逸 落網曝拒檢原因：29張罰單未繳

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

新北市土城警方昨晚巡邏時，發現27歲陳姓男子邊開車邊用手機且未繫安全帶，員警上前攔查時，陳男不但拒檢還開車衝撞警員，所幸員警及時閃避未受傷。經警方攔截圍捕，3小時後順利攔截車輛破窗逮人，陳男落網後供稱，自己因積欠29張交通罰單未繳，才試圖逃逸，結果除了依妨害公務罪嫌送辦外，警方再補上危險駕駛、行駛中使用手持手機及未繫安全帶等嚴重違規罰單。

土城分局強調，民眾駕駛動力交通工具應確實遵守交通規則，如不配合稽查，甚至有脫序行為，涉嫌妨害公務、挑戰公權力者，警方絕對依法查究送辦。

昨晚9時許，土城分局金城派出所警員巡邏行經土城區明德路時，發現陳男開車手持手機且未繫安全帶，員警見狀上前盤查，當員警要求陳男下車受檢時，陳男竟突然加速逃逸還朝員警衝撞，員警反應得宜趕緊跳開幸未成傷。

警方隨即通報勤務中心進行攔截圍捕，後來線上警網在今天凌晨12時許，於在永豐路巷內發現陳男所駕車輛，於是立即以警車擋住陳男去路並喝令其下車，不料此時陳男再度猛踩油門意圖衝撞警員，遭員警鐵腕破窗將他拉下車輛當場逮捕送辦。

新北市土城陳男拒檢還開車逃逸，落網後供稱因有29張罰單未繳才想跑。記者黃子騰／翻攝
新北市土城陳男拒檢還開車逃逸，落網後供稱因有29張罰單未繳才想跑。記者黃子騰／翻攝

妨害公務 新北 罰單 警車

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