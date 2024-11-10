墜河逾48小時…20歲女自華中橋墜落 今午現蹤河面已成浮屍

許姓女子前天從連結雙北的華中橋墜落淡水河面，警消派員搜救，今午在下游華翠橋下尋獲許女遺體，將報請檢方相驗。

台北市消防局表示，今午12時21分在華中橋下游300公尺處發現浮屍，死者年約20歲，將遺體打撈上岸後交由警方處理。

據悉，20歲許女長期情緒不穩，11月8日中午突失聯，同居友人報警尋人，發現許女從華中橋墜落河面，警消人員獲報旋即展開搜救，今午12時許在華中橋下游300公尺處、接近華翠橋下河面發現浮屍，確認身分為許女。

警方表示，目前已通知許女家屬到案，後續將報請檢方相驗釐清死因。

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