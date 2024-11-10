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高雄市刑大科偵隊 勇奪全國科技偵查搶旗賽冠軍

中央社／ 高雄10日電

刑事局舉辦全國警察科技偵查競賽，高市刑大科偵隊代表高雄市警察局參加，勇奪搶旗賽第一名；此外，也當選全國模範警察，獲得國家警光獎、刑事楷模獎、科偵楷模獎等。

內政部警政署刑事警察局舉辦113年「全國警察科技偵查競賽」，包含「加密貨幣追蹤與扣押」、「手機鑑識與現場採證」、「警政系統與資料分析」及「資安事件調查與鑑識」4大主題，透過實戰演練搶旗賽方式檢驗科技偵查技能。這次競賽由全國各警察機關員警每3員組成1隊，10月17日初賽階段共有69隊競爭。

高雄市警察局刑事警察大隊自民國105年成立科技犯罪偵查隊，首重科技人才養成，希望因應未來犯罪，除平常內部自主培訓，更鼓勵員警勤餘參加國際資訊、資安證照訓練，目前已取得OSCP滲透測試2張、LPT滲透測試1張、CHFI資安鑑識調查10張、CEH道德駭客9張等國際證照，這些證照取得不易，但在科技犯罪偵查上助益甚大。

高市刑大科技犯罪偵查隊代表高雄市警察局參加，即以初賽第1名晉級決賽；11月4日經過3個小時搶旗決賽，拔得頭籌，勇奪第一。此外，偵查佐林宣偵破加密貨幣假幣商詐欺洗錢等案，當選113年全國模範警察；偵查佐郭值毓編寫加密貨幣分析工具等程式，獲頒113年國家警光獎；分隊長吳欣儒獲頒113年刑事楷模獎、偵查佐黃柏勳獲頒113年科偵楷模獎。

刑大今天發布新聞稿指出，高市警局順利偵破「韓籍情侶情殺命案」及線上博弈集團虛擬貨幣洗錢等案，皆有賴科偵數位鑑識與資料分析獲得關鍵證據，才得以將歹徒繩之以法；日前破獲加密貨幣假幣商案，及協助高雄地檢署建立全國首創加密貨幣金庫查扣機制，更獲檢察總長邢泰釗頒獎表揚。

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