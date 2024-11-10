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鹿港廟會鬥毆波及客車！駕駛怒拿木棍加入「打成一團」…9人送辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣定古蹟鹿港鳳山寺昨天舉行入火安座遶境大典，卻發生遶境陣頭對進場順序意見不合，大打出手，還波及一旁小客車，小客車駕駛也氣得下車摻一角，打在一起，造成4人輕傷，警方共帶回9名男子，依違反妨害秩序及社會秩序維護法移送彰化地檢署偵辦。

縣定古蹟鹿港鳳山寺2016年發生火災受損嚴重，進行修復工程完工後，昨天下午舉行入火安座大典，數十個陣頭參與遶境慶祝活動，但昨下午3點多卻發生陣頭對遶境進場順序有爭執，一言不合下就在熱鬧的市中心中山路大打出手。

警方據報後前往查辦，但鬥毆人士已散去，警方透過路口監視錄影機釐清事發經過，並清查出鬥毆者，發現其中45歲許姓男子、75歲許姓男子等人頭部與手腳受傷就醫，所幸並無大礙，即通知他們到案說明。

警方也發現當時一名小客車駕駛郭男的車子因被鬥毆人馬不慎波及刮傷，郭男也氣得從後車廂拿出木棍，要與正在鬥毆的雙方理論，又持木棍毆傷另一名43歲許姓男子，警方一併偵辦，共移送9人釐清事發原因。

由於是在大白天的市中心大馬路發生鬥毆事件，一旁就有多家知名肉包店、糕餅店，和興派出所也在附近，當時還有排隊人潮，大家議論紛紛，直呼鹿港街頭出現「棒球隊太誇張了」。

鹿港分局分局長林英煌也呼籲，民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，警方對於聚眾鬥毆擾亂社會秩序案件，秉持嚴正執法制裁暴力原則，絕不寛貸。

彰化縣鹿港廟會活動昨發生鬥毆事件，從市中心大馬路打到騎樓內，造成4人受傷。圖／民眾提供
彰化縣鹿港廟會活動昨發生鬥毆事件，從市中心大馬路打到騎樓內，造成4人受傷。圖／民眾提供
彰化縣鹿港廟會活動昨發生鬥毆事件，在市中心大馬路就打起來，造成4人受傷。圖／民眾提供
彰化縣鹿港廟會活動昨發生鬥毆事件，在市中心大馬路就打起來，造成4人受傷。圖／民眾提供

遶境 鬥毆 鹿港

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