國一五楊高架林口段火燒車 39歲駕駛倉皇逃生...車流回堵2公里
國道一號五楊高架林口路段今天中午發生火燒車意外。39歲羅男開車行經南下40.8公里處時，車輛突然發生異狀隨即起火燃燒，羅男趕緊下車逃生。消防人員獲報到場立即撲滅火勢，所幸未波及其他車輛，但車流卻回堵2公里，火燒車原因仍待調查。
據了解，國道警察局今天中午12時許接獲通報，國道一號五楊高架南向40.8公里林口路段有1輛轎車起火燃燒。國道警方立即通報線上巡邏車前往查看，並同步通知消防人員。警方及消防人員到場後立即封閉外側路肩，起火的車輛羅姓駕駛及時逃出車外並未受傷，火勢由消防人員迅速撲滅。
但這起火燒車也造成國道一號南下車流回堵2公里，國道警除在場疏導外，也通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，至於火燒車確切原因仍待火調人員進一步鑑識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言