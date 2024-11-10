國一五楊高架林口段火燒車 39歲駕駛倉皇逃生...車流回堵2公里

國道一號五楊高架林口路段今天中午發生火燒車意外。39歲羅男開車行經南下40.8公里處時，車輛突然發生異狀隨即起火燃燒，羅男趕緊下車逃生。消防人員獲報到場立即撲滅火勢，所幸未波及其他車輛，但車流卻回堵2公里，火燒車原因仍待調查。

據了解，國道警察局今天中午12時許接獲通報，國道一號五楊高架南向40.8公里林口路段有1輛轎車起火燃燒。國道警方立即通報線上巡邏車前往查看，並同步通知消防人員。警方及消防人員到場後立即封閉外側路肩，起火的車輛羅姓駕駛及時逃出車外並未受傷，火勢由消防人員迅速撲滅。

但這起火燒車也造成國道一號南下車流回堵2公里，國道警除在場疏導外，也通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，至於火燒車確切原因仍待火調人員進一步鑑識。