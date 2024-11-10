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國一五楊高架林口段火燒車 39歲駕駛倉皇逃生...車流回堵2公里

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道一號五楊高架林口路段今天中午發生火燒車意外。39歲羅男開車行經南下40.8公里處時，車輛突然發生異狀隨即起火燃燒，羅男趕緊下車逃生。消防人員獲報到場立即撲滅火勢，所幸未波及其他車輛，但車流卻回堵2公里，火燒車原因仍待調查。

據了解，國道警察局今天中午12時許接獲通報，國道一號五楊高架南向40.8公里林口路段有1輛轎車起火燃燒。國道警方立即通報線上巡邏車前往查看，並同步通知消防人員。警方及消防人員到場後立即封閉外側路肩，起火的車輛羅姓駕駛及時逃出車外並未受傷，火勢由消防人員迅速撲滅。

但這起火燒車也造成國道一號南下車流回堵2公里，國道警除在場疏導外，也通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，至於火燒車確切原因仍待火調人員進一步鑑識。

羅男駕駛的車輛起火付之一炬。記者黃子騰／翻攝
羅男駕駛的車輛起火付之一炬。記者黃子騰／翻攝
車輛駕駛座被燒得全毀。記者黃子騰／翻攝
車輛駕駛座被燒得全毀。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅。記者黃子騰／翻攝

五楊高架 國道 林口 消防人員 火燒車 警察

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