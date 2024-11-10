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廚房備料不慎造成油鍋起火 台南市南區餐廳失火冒煙
台南市南區體育一家餐廳，今天中午12點多發生廚房油鍋起火燃燒，冒出大量濃煙，消防人員接獲報案後到場出水滅火，火勢約在10多分鐘後控制，因現場煙霧迷漫，消防人員動用排煙機排煙中。
「餐廳失火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點37分接獲民眾報案，位於南區體育路一家餐廳廚房失火，中午餐廳沒有營業，中心出動南門及中正消防分隊16車、警消35人到場滅火，消防人員到場後發現房油鍋起火燃燒，出水滅火，火勢於12點38分撲滅。
據了解，疑似人員在廚房備料時，使用不慎造成1樓廚房油鍋起火，燃燒面積約1平方公尺，未裝設住警器，轄區分隊將施以防火宣導。據悉，餐廳今天中午沒有營業，有餐廳人員在廚房煮食備料後，可能忘了關爐火外出不慎引起油鍋起火，真正起火原因待火災調查人員鑑定查明。
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