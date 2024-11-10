高雄男復合不成硬拉上車 舊愛趁隙報警手機定位逮人
高雄范姓女子昨天下午報案稱黃姓前男友求復合不成，進而被帶上車限制自由；警方經定位范女手機發現在屏東東港，隨即前往華僑市場逮捕黃男，依妨害自由罪嫌送辦。
高雄市警察局三民一分局今天中午指出，40歲范女昨天下午3時許與37歲黃姓前男友在三民區九如一路，因黃男要求復合發生口角，范女上車後持續爭吵，女方認為被拘禁，憤而趁隙報案稱被前男友限制行動。
警方接到報案時，聽到電話內有男女爭吵聲不敢大意，立即組成專案小組調閱監視器影像，並發現這輛自小客車一路由大寮區經台88快速道路轉往屏東；警方通報林園分局、屏東縣警察局發動攔截圍捕，同時洽請電信公司定位范女手機，發現范女手機位置在屏東東港鎮華僑市場周邊。
不過，當專案小組通報屏東縣警局東港分局前往時，卻發現范女與黃男在華僑市場吃飯，警方立即將黃男查緝到案，全案詢後依妨害自由罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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