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高雄女遭家暴男友押上車報案 警發現2人在東港吃大餐傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

范姓女子因遭黃姓男友家暴後分手，黃昨下午要求見面談復合，後將范押上車，范因先前遭家暴曾到十全派出所報案，趁機去電十全所求救，警方以手機定位，協請屏東警方追捕，警方昨晚在東港找到車，發現范、黃已和好，2人正大啖海鮮餐。

警方調查，40歲范姓女子因遭37歲黃姓前男友多次家暴，於是提分手，但黃男仍屢次要求復合，昨天下午3時許，黃提議在范女位於三民區九如一路的住處碰面，黃要求范復合未果，強押范上車，隨後即將車開往屏東。

由於范女曾遭黃男家暴，曾至三民一警分局十全派出所報案製作筆錄，記下十全所的電話，范被押上車後，趁隙在車上以手機撥打十全所電話求救，電話中稱遭前男友限制行動，隨即掛上電話。

值班員警聽見電話內有男女爭吵聲，深怕范女遭遇不測，於是向上通報，分局組專案小組，以車辨系統及監視器追查，發現范女和黃男座車往台88快速道路的屏東方向，於是通報林園和屏東東港分局協助攔截圍捕。

警方同時洽請電信公司定位范女手機，發現手機位置出現在屏東東港鎮華僑市場周邊，隨即通報東港分局，東濱所員警前往現場，昨晚6時30分許先找到黃男轎車，後發現黃、范2人正在東港大啖海鮮大餐，令警方傻眼。

黃、范2人隨後被警方帶回高雄；范女聲稱，因兩人分分合合，昨男生又逼她復合被強押上車才報警；黃男稱，否認有強押黃女上車，聲稱只是雙方男女吵架；警訊後依妨害自由罪嫌將黃男移送高雄地檢署偵辦。

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強押前女友范姓女子上車載往屏東逼復合的黃姓男子，警方昨晚在東港找到車，發現范、黃已和好，2人正大啖海鮮餐，警方將黃帶回查辦。記者石秀華／翻攝
強押前女友范姓女子上車載往屏東逼復合的黃姓男子，警方昨晚在東港找到車，發現范、黃已和好，2人正大啖海鮮餐，警方將黃帶回查辦。記者石秀華／翻攝
強押前女友范姓女子上車載往屏東逼復合的黃姓男子，警方昨晚在東港找到車，發現范、黃已和好，2人正大啖海鮮餐，當場將黃逮捕。記者石秀華／翻攝
強押前女友范姓女子上車載往屏東逼復合的黃姓男子，警方昨晚在東港找到車，發現范、黃已和好，2人正大啖海鮮餐，當場將黃逮捕。記者石秀華／翻攝

家暴 屏東 東港

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