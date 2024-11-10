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2男到深澳海岸浮潛 1人上岸發現友人失蹤 海陸空搜救中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

郭姓男子今天和姜姓友人到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛戲水，姜男上岸後發現郭男不見蹤影報案。救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人，持續搜尋中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時47分，接獲海巡單位轉報，兩名男子到瑞芳區深澳路天福宮附近海岸浮潛，30多郭男失蹤待援。

清防局出動瑞芳、瑞亭分隊和消防第6大隊共7車、13名警消、3名義消前往現場搜救，海巡人員和員警也在場協助救援。

郭男失蹤海域上午風浪大，消防救生艇難以下水，空拍機也暫時無法起飛，目前先採沿岸搜尋，並請求空勤直升機支援，海巡艇也在海面搜救。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示：太平洋形成桔梗、萬宜及銀杏三颱共舞，加上東北季風加強，東北角海域、岸際水文潮汐變化大，沿岸有可能發生長浪，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動。若發生意外，第一時間應立即撥打118或119求救，明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。

郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供
郭姓男子今到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛時失蹤，救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人。圖／讀者提供

海巡 瑞芳

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