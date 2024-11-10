2男到深澳海岸浮潛 1人上岸發現友人失蹤 海陸空搜救中

郭姓男子今天和姜姓友人到新北市瑞芳區深澳海岸，穿著防寒衣下水浮潛戲水，姜男上岸後發現郭男不見蹤影報案。救難人員到場展開陸海空搜救，尚未找到人，持續搜尋中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午10時47分，接獲海巡單位轉報，兩名男子到瑞芳區深澳路天福宮附近海岸浮潛，30多郭男失蹤待援。

清防局出動瑞芳、瑞亭分隊和消防第6大隊共7車、13名警消、3名義消前往現場搜救，海巡人員和員警也在場協助救援。

郭男失蹤海域上午風浪大，消防救生艇難以下水，空拍機也暫時無法起飛，目前先採沿岸搜尋，並請求空勤直升機支援，海巡艇也在海面搜救。