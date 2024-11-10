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影／疑視線死角...台中北區兩機車對撞 二騎士倒地受傷
台中市王姓男子在昨早騎機車行經北區崇德路一段要左轉北興街時，疑因停等紅燈的車陣造成視線死角，與直行的俞姓機車騎士碰撞，二人倒地，幸二人送醫後都無大礙，也無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，也提醒行經路口時，都要減速觀察四周來車，以保行車安全。
第二警分局在昨天上午10時許接報，稱於台中市北區崇德路、北興街口有交通事故發生，立即派遣所轄永興派出所及交通分隊員警前往查處。
經查，王男（50歲）騎機車由進化北路沿崇德路一段，往太原路方向行駛於外側快車道，俞男（30歲）騎機車由太原路沿崇德路一段往進化北路方向行駛於外側慢車道，王男至事故地點左轉北興街，與對向的俞男發生碰撞。
兩部車輛車頭撞損，雙方駕駛有多處擦挫傷，送醫後尚無大礙，經警方酒測，二人呼氣酒測值為0，詳細肇事原因仍需待蒐集各項跡證後，再作進一步的分析研判。
第二分局呼籲，駕駛人應有「轉彎車應讓直行車先行」的路權觀念，但不論轉彎車或直行車，駕駛人在行經路口時都應該減速慢行，提高注意力，尤其是左轉或右轉時，無論路口是否有號誌，都必須仔細觀察四周人車來往情況，千萬不要逞一時之快，才能降低事故發生機率，保障自己與他人的行車安全。
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