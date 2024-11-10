「我真的好害怕」李多慧驚傳遭跟蹤 臉書發文曝不敢回家

李多慧在臉書PO文驚爆遭跟蹤。本報資料照片 啦啦隊女神李多慧今天在臉書發文驚爆遭跟蹤！李多慧昨天晚間欲返家時，發現有1輛白色轎車沿途跟拍，一直跟到李女住處附近。隨後車上下來1名穿綠衣男子持續偷拍李多慧。李女嚇得在臉書PO文，三重警表示將加強周邊巡邏避免再受騷擾。

李多慧在臉書貼文表示：「我真的好害怕，也好累。現在才回到家。環島五天、每天騎車超過十小時，身體很疲累，好不容易回到台北了，準備要回家休息，但卻發現一直有台白色陌生的車子，沿路跟隨我們拍攝，跟到接近住家附近，導致我們團隊沒有辦法直接回家。

為了確認看看是不是真的跟隨著我們，所以我和夥伴在家附近繞了好多圈，但是白色車輛仍然不停跟隨，我們後來停在便利商店觀察，車子就有綠色外套的陌生人下車，離我們很近假裝是路人、假裝在講電話，卻對我們一直進行拍攝...整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。

我努力的還不夠嗎？ 還想要打聽到哪些隱私的事情呢？我和團隊的住家格局，正如我在Youtube影片上以及各個來到我家拍攝的節目中公開所示，我和製作團隊PD住宿地點，是同一棟大樓，不同的房間，因為我們在台灣沒有自己的家，在團隊不熟悉語言的情況下，於海外工作一起互相扶持著，住在同一棟大樓，難道是不對的事情嗎？

另外，雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」