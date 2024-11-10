影／台鐵列車遭不明物撞擊冒火花、車窗破裂 緊急搶修畫面曝

台鐵256車次太魯閣號列車昨天深夜11時54分行經宜蘭觀音隧道南口時，疑遭上方掉落不明物體砸到，致車頂冒出火花、車窗破裂，電車線也因被砸斷緊急停駛。部分旅客飽受驚嚇，凌晨由其他列車接駁，受損的東正線電車線目前搶修中，預計下午1點恢復通車。

台鐵於事發當下立即成立「武塔至漢本站間電車線故障」一級應變小組，台鐵表示，深夜23時54分位於觀音隧道南口至漢本站北端的東正線電力設備故障，影響256次自強號停現場，車上旅客約100人由554次莒光號接駁至花蓮站，目前只能西正線單線雙向行車，台鐵已出動3輛電力維修車、電力段及協力廠商技術人員搶修中。

搭乘該列車的網友在社群平台Threads發文表示，『火車突然「車邊」冒超大的火光，造成車窗破掉』。根據乘客說，該列車從樹林開到花蓮，行經觀音隧道南口時，車廂傳出巨大聲響，車頂瞬間冒出火花，第6車廂有幾面車窗破裂，車身也有多處受損，有人懷疑落石擊中，但現場並未發現石塊，另一懷疑是列車上方電車線掉落。