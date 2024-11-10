影／蔣萬安獎勵奪刀勇警 侯友宜籲其他見義勇為民眾「快現身」

北捷持刀傷人事件引發各界關注，台北市長蔣萬安昨表示將獎勵奪刀制止者終身免費搭捷運，新北市長侯友宜也說，新北捷運也樂見這樣獎勵，呼籲還沒現身的見義勇為民眾也能出來接受表揚及肯定。

台北捷運再傳持刀傷人案，就讀高二鄭姓男學生，前晚搭乘捷運板南線回家時，在車廂內突遭王姓女子持美工刀劃傷左臉，後來不少民眾見義勇為制伏。蔣萬安昨感謝機警的北市警局防治科警務正薛先得及民眾，並將有終身免費搭捷運獎勵。

由於事發站點位於新北境內，新北是否會有相關獎勵也引發關注，侯友宜今上午出席致理科大60周年校慶後接受媒體聯訪時表示，新北是台北捷運公司股東，樂見這樣獎勵，讓見義勇為市民能終身免費搭乘包括新北環狀線在內的捷運路線。

侯友宜指出，事發時要等警力到來，第一時間最重要就是市民見義勇為幫忙，因此非常感謝他們，所以不管是新北捷運公司、新北有股份的台北捷運公司，新北都會提供終身免費的優惠來好好謝謝這些市民，鼓勵還沒有現身的見義勇為市民能夠來接受表揚及肯定，也要頒發相關獎金來鼓勵。

侯友宜到，該事件第一時間發生後，除通令新北捷運公司捷運警察們及地區所有警察聯合加強巡邏密度、提高見警率外，並以三層巡邏不斷強化捷運安全，這部分不但要落實，捷運警察跟地區警察更應該交替密切合作，來隨時觀察捷運車廂裡面任何情況，好在第一時間能快速處理。 案發當天後已有加強，要也謝謝這段時間人員辛苦，也謝謝見義勇為民眾，對受傷家屬也特別致意，尤其未來民事求償責任，法制單位已有單一窗口跟家屬聯絡好，保障受害者權益。