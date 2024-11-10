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影／74歲婦平鎮開車失控撞車 對向被撞女駕駛尖叫影片曝

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

老齡化來臨高齡駕駛交通肇事比例逐年增加，桃園市74歲蔡姓老婦人昨天下午開車行經平鎮區平東路一段，失控衝過路中雙黃線，撞上對向黃姓女子小客貨車肇事，波及路邊停放1輛機車受損，網友PO網熱議，警方今天上午表示，檢測2婦人均無酒駕，警方調查肇事原因和釐清蔡婦肇責。

平鎮警方表示，蔡姓老婦人昨天下午駕駛轎車平鎮往平東路方向，行經平東路過建案宮後的轉彎道路，突然衝過道路雙黃線，撞擊對向42歲黃女駕駛小客貨車，車禍波及路邊1輛停放機車受損，也讓蔡姓老婦人和黃女嚇壞、尖叫。

警方向蔡姓老婦人、黃女酒測值均為0，無酒駕行為，蔡姓老婦人說，當時開車不明原因就衝向對向發生車禍。警方表示，該起車禍幸無人受傷，詳細肇事原因，警方將進一步釐清查明後追究肇事責任。

桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供
桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供
桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供
桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供
桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供
桃園市74歲老婦人開車在平鎮區失控衝過路中雙黃線，撞對向汽機車車禍。圖／警方提供

老婦 車禍 酒駕

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