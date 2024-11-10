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影／「再也不回那個家」彰化少女會網友失聯6天 淡水警逮同屋通緝犯

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

彰化縣16歲少女上月30日離家北上投靠網友失聯，家人焦急報警協尋。警方定位發現少女最後出現在新北市淡水區，淡水警方經6天全力搜尋後在淡水區新民街出租套房找到少女，經查發現與少女同住的20歲吳男還是通緝犯，警方將朝略誘罪嫌偵辦。

據了解，家住彰化縣的16歲少女，上月30日早上出門後就未去學校，下課後也未返家，傍晚時突然傳訊給媽媽表示「我再也不會回去那個家了.........」。少女家長見狀焦急的立即至警局報案，同時也在社群媒體上發布尋人貼文。彰化警方根據定位紀錄發現少女最後位置在新北市淡水區新民路，本月1日轉報新北市淡水分局協尋。

淡水警方獲報後立即展開調查，由於少女最後位置在學生租屋熱區，警方調閱監視器並派員逐層、逐戶搜尋，還拍攝房間外的鞋子給家屬指認。經地毯式地過濾上百件套房後，4日晚間終於在新民街一間出租套房發現少女行蹤。

警員入內後發現少女情緒平穩，並未遭囚禁也無明顯外傷，立即將少女交由家屬平安帶回。而收留少女的20歲吳姓男子經查為詐欺通緝犯，詢後依略誘罪嫌送辦。

淡水警方將吳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
淡水警方將吳男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
淡水警方在出租套房內尋獲失聯少女並逮捕吳姓通緝犯。記者黃子騰／翻攝
淡水警方在出租套房內尋獲失聯少女並逮捕吳姓通緝犯。記者黃子騰／翻攝
淡水警方地毯式搜尋套房，並拍謝鞋子給家屬指認。記者黃子騰／翻攝
淡水警方地毯式搜尋套房，並拍謝鞋子給家屬指認。記者黃子騰／翻攝

淡水

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