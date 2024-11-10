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影／高雄8旬翁騎機車「逆向跨雙黃線」遭撞飛不治 瞬間畫面曝
84歲張姓老翁昨晚7時50分許騎機車行經高市楠梓區後昌路，先是逆向行駛從對向車道跨越雙黃線，騎在內車道至巷口路中時，遭轎車撞及噴飛，當場昏迷，經送醫後今天凌晨不治；警方調查雙方均無酒駕行為，肇責待釐清。
楠梓警分局警方調查，張姓老翁昨晚7時50分許騎機車沿後昌路西向東逆向行駛對向車道，當時車流量不少，老翁騎車在雙黃線之間擺盪，沒料，在後昌路546巷口處時，和34歲李姓男子所駕駛的轎車擦撞。
張翁機車被轎車撞擊後，連人帶車當場噴飛，重摔在地，頭、胸、四肢均有擦挫傷，經送醫後，今天凌晨1時11分許仍傷重不治。
張男經醫院抽血檢驗無酒精反應；警方對駕駛李男進行酒測，未酒駕行為；警方調閱監視畫面，發現張男逆向並跨越雙黃線，疑欲從路口右切遭轎車撞上，詳細肇責由交通大隊分析研判。
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