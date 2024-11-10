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影／高雄出現巨大綠鬣蜥！網友擔心幼貓犬被吃 農業局：牠草食

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

有網友在臉書社團「爆料公社」，分享一段巨大綠鬣蜥在河岸草叢間緩步行走的影片，並標註地點在高雄。由於影片中綠鬣蜥實在太大隻，網友直呼「簡直是綠鬣蜥裡的巨石強森」，甚至有網友說，「這個大小應該可以吃掉剛出生的幼貓幼犬吧」。高市農業局說，綠鬣蜥是草食性動物，不會攻擊人，市民發現綠鬣蜥不用害怕。

一名網友發現1隻目測長度超過1公尺、體型壯碩的綠鬣蜥在河岸的草叢間出沒，連忙拿起手機拍下一段15秒鐘影片。畫面中只見這隻綠鬣蜥緩緩邁步行走，姿態猶如電影中的恐龍，一度還回頭張望，之後才又轉身往前走了幾步，鑽進草叢中消失無蹤。

這段影片被分享到爆料公社後，引起網友熱議。有網友說「一開始還以為是鱷魚」、「太大隻了吧」、也有人說「隔壁阿嬤養的？」「這已經進化成科摩多龍」。由於貼文者僅標註地點在高雄，網友推測實際拍攝地點可能是在鳳山溪或鳥松區的排水溝，因為經常可看到綠鬣蜥，甚至已達生態浩劫程度。

高市農業局說，根據1999通報統計案件，分析綠鬣蜥在高雄以鳳山、鳥松、仁武一帶最多群聚熱點，農業局與場域管理單位共同合作，並由專業團隊定點定期監控與捕捉。

有網友擔心影片中的巨大綠鬣蜥「應該可以吃掉剛出生的幼貓幼犬吧」，農業局強調，綠鬣蜥是草食性動物，不會攻擊人，甚至還很膽小，只要民眾一靠近，很快就會跑走了，市民發現綠鬣蜥不用害怕。

農業局提醒，綠蜥鬣雖然不會主動攻擊人及咬人，但在捕捉過程中因為會激烈掙扎，不小心就可能會被爪子及長尾甩動而受傷，為安全起見也不要輕易捕捉，可直接通報1999，由農業局派員移除。

綠鬣蜥在河岸的草叢間緩緩邁步行走，姿態猶如電影中的恐龍，一度還回頭張望拍攝者。圖／翻攝自爆料公社
綠鬣蜥在河岸的草叢間緩緩邁步行走，姿態猶如電影中的恐龍，一度還回頭張望拍攝者。圖／翻攝自爆料公社
網友拍下1隻目測長度超過1公尺、體型壯碩的綠鬣蜥在河岸的草叢間出沒，並標註地點在高雄。圖／翻攝自爆料公社
網友拍下1隻目測長度超過1公尺、體型壯碩的綠鬣蜥在河岸的草叢間出沒，並標註地點在高雄。圖／翻攝自爆料公社

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