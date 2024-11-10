宜蘭大福海域驚見全裸女浮屍 身上僅剩手表、手環
宜蘭大福東方海域昨天上午有漁船作業捕魚時發現海面浮屍，經通報蘇澳海巡隊前往打撈，是名女性，由於面容已腐爛，且衣物被大浪打掉，身分難以辨識，請家中有失蹤人口，速與海巡隊連絡。
蘇澳海巡表示，昨天上午7時許，接獲第一巡防區轉漁民撥打118報案通報，位於宜蘭壯圍鄉大福東方，距離岸邊約6海域處發現疑似遺體，隨即指派本隊PP-10055艇前往打撈，並將遺體載返蘇澳南興安檢所碼頭。
經檢視初步判定外觀及特徵為女性，身高約155公分，體型瘦小，手指甲略長，無著衣物，左手配戴中性FOSSIL機械手錶及鐵製手環各一只，未發現相關身分證明文件，蘇澳海巡請民眾家中如有符合上述失蹤人口，請與他們連繫。
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