宜蘭大福海域驚見全裸女浮屍 身上僅剩手表、手環

宜蘭大福東方海域昨天上午有漁船作業捕魚時發現海面浮屍，經通報蘇澳海巡隊前往打撈，是名女性，由於面容已腐爛，且衣物被大浪打掉，身分難以辨識，請家中有失蹤人口，速與海巡隊連絡。

蘇澳海巡表示，昨天上午7時許，接獲第一巡防區轉漁民撥打118報案通報，位於宜蘭壯圍鄉大福東方，距離岸邊約6海域處發現疑似遺體，隨即指派本隊PP-10055艇前往打撈，並將遺體載返蘇澳南興安檢所碼頭。