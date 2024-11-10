台南市中西區飯店8樓失火冒煙 緊急疏散72人
台南市中西區忠義路一家飯店今天上午9點多8樓房間突起火冒煙，飯店人員廣播疏散旅客和飯店員工72人到1樓避難，中正等消防人員到場後發現是8樓房間儲藏室起火冒煙，已出水滅火，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
「8樓煙很大，正在疏散住宿房客。」台南市消防局救災救護指揮中心今天上午9點8分接獲報案，位於中西區忠義路二段大飯店失火，飯店人員廣播疏散旅客，中心派遣中正等分隊共計出動11車25人到場搶救。
據了解，這家大飯店有10層樓高，消防人員到場後發現是8樓房間儲藏室起火冒煙，已出水滅火，組搜救人員上8、9、10樓搜索，沒有人受困受傷。飯店人員廣播疏散旅客和飯店員工72人到1樓避難，至於真正起火原因，待火災調查科人員鑑定查明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言