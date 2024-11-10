台南市中西區飯店8樓失火冒煙 緊急疏散72人

台南市中西區忠義路一家飯店今天上午9點多8樓房間突起火冒煙，飯店人員廣播疏散旅客和飯店員工72人到1樓避難，中正等消防人員到場後發現是8樓房間儲藏室起火冒煙，已出水滅火，至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

「8樓煙很大，正在疏散住宿房客。」台南市消防局救災救護指揮中心今天上午9點8分接獲報案，位於中西區忠義路二段大飯店失火，飯店人員廣播疏散旅客，中心派遣中正等分隊共計出動11車25人到場搶救。